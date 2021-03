Turismo pelo Brasil e fuga de aglomerações são as novas apostas para viagens em 2021

Mas certamente, nada será como antes e o turismo também não. Diversos fatores como alta do preço do dólar, mudança nas dinâmicas de trabalho para home office e fuga das aglomerações, são alguns dos pontos levados em consideração pelos turistas na hora de escolher o destino final. As viagens internacionais agora perdem espaço para opções pelo Brasil afora visto que, em um país como o nosso cheio de destinos com paisagens únicas e para todos os gostos, não é muito difícil achar um lugar novo para se aventurar e descansar.