Últimas notícias Esquadrão da Rota em Guarulhos

ROTA 91204

1 SGT ALEXANDRE

CB CAMPOS

SD ANDRÉ ARAÚJO

SD GONSALES

QTH RUA Maria Inocência Oliva Barbosa 73 Vila Barros

ÁREA DO 15º BPM M

QTR INICIAL 17:10

QTR FINAL EM ANDAMENTO

NATUREZA: TRÁFICO DE DROGAS

1º DP DE GUARULHOS





Em patrulhamento Tático de Rota pela área do 15º Bpm m foi irradiado via Copom cabine dê Choque que indivíduos estariam pela rua Maria Inocência Oliva Barbosa, 77 Vila Barros fazendo o transbordo de cargas tirando de um veículo e passando para outro, nos deslocamos ao local e ao adentrarmos a via avistamos 02 indivíduos carregando pacotes para dentro dos veículos e ao perceberem a equipe de Rota se aproximar ambos saíram correndo sendo que um deles logrou êxito na fuga o outro qualificado como Vinicius Santana Silva Rg 38178503 foi alcançado é abordado retornamos aos veículos e localizamos 4 pacotes grandes e no interior havia 78 tabletes de substância aparentando ser cocaína que estavam no veículo Gm Ônix placas QXE0259 mais 86 tabletes de substância aparentando ser cocaína que estavam no veículo Vw Gol Placas DIL7134 indagado o indivíduo abordado nos informou que a droga seria colocada toda no veículo.

