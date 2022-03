Um tapa que vai passar para a história do Oscar

Ads

A maior premiação do cinema mundial aconteceu neste domingo, 27. Apesar de modernizar no formato e trazer mais diversidade entre seus ganhadores, como uma mulher negra como atriz coadjuvante, no caso de Ariana DeBose, de “Amor, Sublime Amor”, o que vai ecoar ao longo da semana e, provavelmente, vai ganhar espaço nas próximas edições do Oscar é o tapa que o comediante Chris Rock recebeu do ator Will Smith, que foi consagrado mais tarde na categoria de Melhor Ator pelo filme “King Richards: Criando Campeãs”.© Fornecido por IstoÉ

Chris Rock, conhecido por ser um dos maiores comediantes de Hollywood e por ter criado a sitcom “Todo Mundo Odeia o Chris” se preparava para revelar a estatueta de Melhor Documentário quando começou com as tradicionais, e muitas vezes, infames, piadas. Ele falou sobre Penelope Cruz e seu marido, o também sobre o ator Javier Bardem, até focar em Jada Pinkett Smith. “Jada, eu te amo. “’G.I. Jane 2’? Mal posso esperar para ver, ok?”, ele disse em alusão ao filme “Até o limite da honra”, com a atriz Demi Moore. As duas tem a cabeça raspada. O problema é que Jada, 50 anos, tem alopecia, condição capilar que a faz perder o cabelo, diferente de Demi que, por conta de seu papel, decidiu raspar a cabeça.

Um dos tipos mais comuns de alopecia é a areata, que atinge aproximadamente 2% da população mundial em diferentes níveis – desde pequenas áreas do couro cabeludo ou até causar a completa ausência dos fios. Outro tipo de alopecia é a androgenética. Estima-se que pelo menos 5% das mulheres sofrem com os sintomas que costumam ser mais discretos e podem estar relacionados com irregularidade menstrual, acne e obesidade.

Jada começou a falar sobre a doença em 2018 através das redes sociais ao contar que se assustou quando percebeu a queda de seus cabelos durante o banho. Ela chegou a tentar esconder a doença por meio de turbantes, mas depois a abraçou. Sua filha mais nova Willow, não deixa seu cabelo crescer em homenagem à mãe. Will e Jada estão juntos desde 1997 e tem dois filhos: Willow Smith, de 21 anos e Jaden Smith, de 23 anos.

Apesar da brincadeira de muito mal gosto por parte de Chris Rock, a atitude de Will Smith – se levantar, dar um tapa na cara do comediante e voltar para o seu lugar, xingando-o: “Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca”, gritou em meio a palavrões – não foi dos melhores. Como o próprio Smith disse momentos depois, ele foi tomado por uma raiva e pelo amor é capaz de “fazer loucuras”. Entretanto, havia diversas maneiras diferentes para resolver a situação. A agressão o fez perder totalmente o direito e o respeito pelos demais colegas. Foi a pior reação que poderia ter tido.

Will Smith ainda foi motivo de piada de outros integrantes que ainda não sabiam se a agressão havia sido de verdade, ou algo combinado entre os artistas. Ao subir no palco mais uma vez para buscar sua estatueta de melhor ator, Smith se desculpou com “a Academia e com todos os colegas indicados”. “A arte imita a vida, e eu estou parecendo o pai maluco que faz de tudo para proteger a família. Mas amor vai fazer você fazer coisas loucas”, afirmou.

Chris Rock revelou que não vai prestar queixas contra a agressão de Smith. Segundo fontes ouvidas pela revista americana Variety, a briga foi encerrada momentos depois do fim do Oscar na famosa festa organizada pela revista. Foi um tapa que acabou tirando o glamour do Oscar 2022.