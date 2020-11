União Europeia compra 300 milhões de doses de vacina da Pfizer e vai pagar mais barato que EUA

Reuters

A União Europeia fechou um acordo para pagar inicialmente menos pela potencial vacina contra covid-19 da Pfizer do que os Estados Unidos, disse uma autoridade da UE à Reuters depois que o bloco anunciou nesta quarta-feira, 11, que firmou um acordo para até 300 milhões de doses.

O medicamento experimental, desenvolvido juntamente com a alemã BioNTech, está na linha de frente da corrida global para se produzir uma vacina, já que dados provisórios de um teste clínico de larga escala divulgados na segunda-feira, 9, mostraram que ela é mais de 90% eficiente para proteger as pessoas contra a covid-19.

Segundo o acordo da UE, os 27 países do bloco podem comprar 200 milhões de doses, e têm a opção de comprar outras 100 milhões.

O bloco pagará menos de 19,50 dólares por unidade, disse um funcionário de alto escalão da UE envolvido nas conversas com fabricantes de vacinas à Reuters, acrescentando que isso reflete em parte o apoio financeiro oferecido pela UE e pela Alemanha para o desenvolvimento do remédio. O funcionário pediu anonimato, já que os termos do acordo são confidenciais.

Os EUA concordaram em pagar 19,50 dólares por unidade por 100 milhões de doses, um volume menor do que o da UE, mas têm a opção de adquirir 500 milhões adicionais, conforme termos a serem negociados separadamente, e o preço que pagarão não está claro.

A Comissão Europeia não revelou a primeira parcela paga a Pfizer e BioNTech.

