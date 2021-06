Unnaventura Jardim das Palmeiras II | Ubatuba é o novo empreendimento da Hotelaria Brasil

18:53:41

Aos turistas que querem visitar a região litorânea norte do estado de São Paulo, o Hotel Unnaventura Jardim das Palmeiras II Ubatuba, construído pela LMA, aparece como uma excelente alternativa de hospedagem. O empreendimento é administrado pela Hotelaria Brasil, empresa que ainda tem no portfólio as bandeiras Hampton by Hilton – da qual é Master Franqueadora, além do selo I am Design e sua Marca Matiz.

O Unnaventura Jardim das Palmeiras II Ubatuba, localizado há 5 minutos da Praia Grande e próximo aos principais restaurantes da cidade, é uma multi-propriedade que possui, ao todo,150 novíssimos apartamentos divididos em 4 categorias: suíte única, suíte dupla, cobertura e Garden. Esta última localiza-se no primeiro andar e conta com um jardim e uma churrasqueira privativa. Todas as opções são devidamente mobiliadas com aparelhos e utensílios de cozinha; televisão; ar-condicionado; enxoval, amenities e cofre. Na área de lazer, destaque para as piscinas, sauna, salão de jogos, pet place, e áreas de churrasco para grupos particulares. No quesito localidade, o Unnaventura Jardim das Palmeiras II Ubatuba também se destaca, ele está a menos de 5 minutos do centro da Praia Grande e de pontos como a Orla do Itaguá, local conhecido pela variedade de passeios turísticos e de restaurantes.

O hotel, com tarifas promocionais de inauguração de R$350,00, ainda possui fácil acesso às belas praias do norte e sul da cidade. Esta é apenas a primeira de uma série de inaugurações que fazem parte dos planos de expansão da Hotelaria Brasil para 2021.

Sobre Ubatuba

Ubatuba é um município costeiro no estado de São Paulo, no Brasil, rodeado pela floresta tropical do Parque Nacional da Serra do Mar. A praia Itamambuca, no nordeste, é conhecida pela forte rebentação das ondas. As águas à volta da Ilha Anchieta são uma área de alimentação para as tartarugas marinhas. Em Ubatuba, o projeto TAMAR protege as tartarugas e tem um centro de visitantes com tanques. Existem mais criaturas marinhas em exibição no Aquário de Ubatuba, um dos mais importantes do país.

Sobre a Hotelaria Brasil

Atuando há 17 anos no segmento de hospitalidade, a rede atualmente administra 10 hotéis localizados em São Paulo, Guarulhos, Campinas, Jaguariúna, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Ubatuba. Em final de 2018 assinou um contrato para desenvolver a Marca Hampton by Hilton no Brasil, inaugurando, em julho de 2019, o primeiro Hampton by Hilton em Guarulhos.

Sobre a LMA

Responsável por construir e incorporar em Ubatuba, desde 2011 a LMA já lançou 3 produtos e vendeu mais de 400 cotas dentro do modelo de multi-propriedade. Agora em 2021 junto com a Hotelaria Brasil lança o Unnaventura Jardim das Palmeiras 2, um condo-hotel com apartamentos totalmente equipados e estrutura de lazer completa no centro de Ubatuba. Desde seu lançamento, a LMA vive e respira para poder entregar a melhor qualidade em termos de residência que alguém pode sonhar. Como empresa, faz tudo como se fosse para ela, desde a qualidade do imóvel até o tipo de suporte e atendimento que a equipe oferece. A estratégia da empresa aposta na valorização da cidade como sendo um dos lugares mais promissores para o turismo de São Paulo.

