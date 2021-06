URGENTE: CAÇADOR BABAÇU NO CASO LÁZARO BARBOSA

19:08:45

Lázaro pode estar cercado após polícia chamar caçador pela internet Parece que agora o bicho não escapa pessoal, Caçador é chamado para ajudar em 13º dia de buscas por Lázaro, Homem conhecido como Babaçu se diz bom maratonista e pediu roupa do Exército, para encontrar Lázaro Barbosa. No 13º dia de buscas por Lázaro Barbosa, um caçador conhecido como Babaçu, do interior de Goiás, foi chamado para ajudar a força-tarefa a encontrar o homem foragido. Babaçu teria compartilhado um vídeo nas redes sociais contando sua história. Nas imagens, ele se oferece para caçar Lázaro.

