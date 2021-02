Urgente: Irmão Lázaro é internado em estado grave com Covid-19

O cantor gospel teve complicações e dificuldade para respirar. Ele precisou ser entubado, e será transferido para Salvador.

ex-deputado federal e cantor gospel Irmão Lázaro, de 54 anos, foi internado nesta segunda-feira (22), após ser diagnosticado com Covid-19 em estado avançado. A informação foi confirmada pelo empresário e amigo Nau Santana.

“Ele foi internado com Covid e precisa de nossas orações. Vamos juntos interceder pela vida dele”, disse o empresário.

Ainda de acordo com as informações de Santana, o artista teve complicações e dificuldade para respirar. E por isso, ele precisou ser entubado e será transferido para uma unidade de saúde na capital do estado (Bahia).

O Irmão Lázaro é um dos principais cantores do segmento evangélico, tendo alcançado o auge da carreira por volta de 2007, com o lançamento do seu primeiro DVD.

O artista iniciou a sua carreira na música aos 18 anos, quando comprou o seu primeiro violão. Poucos meses depois, dedicou-se ao baixo elétrico. Com passagens pelas bandas Terceiro Mundo e Cão de Raça, Lázaro ingressou no Olodum, grupo no qual ficou famoso através da canção I Miss Her, com letra em inglês. Após enfrentar problemas com as drogas, Lázaro se converteu e atualmente também é pastor.

