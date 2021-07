URGENTE: Pastor Silas Malafaia sofre tentativa de atentado

Ads

O pastor teve o carro interceptado por marginais que fugiram ao perceber que o pastor estava com quatro seguranças. gov

O pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, sofreu uma tentativa de atentado quando voltava de um culto do Projeto Vida Nova, do apóstolo Ezequiel Teixeira, na Vila da Penha (RJ).

O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) ligou para o apóstolo pouco depois da emboscada para relatar o livramento.

No culto deste domingo (27/6), o apóstolo Ezequiel Teixeira relatou o acontecimento durante a cerimônia religiosa, e disse que Deus havia guardado o amigo.

”Chegando na Penha, ele [Malafaia] sofreu um atentado e me ligou dizendo ‘Deus me guardou’, e relatou o ocorrido”, disse Teixeira em um vídeo divulgado no YouTube.

A princípio, o líder evangélico negou que tivesse acontecido alguma coisa e por este motivo não foi realizado nenhum boletim de ocorrência sobre o caso.

O site o Fuxico Gospel entrou em contato com o deputado federal Sóstenes Cavalcante e ele confirmou a tentativa de atentado que aconteceu no último dia 20 de junho.

O parlamentar deu detalhes sobre o caso e disse que tudo aconteceu após o culto, quando Malafaia estava voltando para casa e percebeu que estava sendo seguido por um carro.

O pastor ia entrar na primeira entrada da Penha, mas como viu que havia um terceiro carro colado atrás do carro dos seus seguranças, ele desistiu e entrou na segunda entrada do bairro.

Imediatamente, o carro com os suspeitos ultrapassou os seguranças e fechou o pastor logo em seguida. Malafaia anda com 4 seguranças do BOPE, que desceram e inibiram a ação dos marginais que se assustaram e foram embora.

No entanto, não ficou claro se foi uma tentativa de assalto ou um atentado contra a vida do pastor Silas Malafaia.

