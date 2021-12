URQ combaterá mau cheiro, pernilongos e valorizará imóveis do bairro, diz Prefeitura

Ads

Por meio de nota da assessoria de imprensa, a Prefeitura de Guarulhos destaca: “Esta obra irá acabar com o problema de mau cheiro existente há anos no bairro, bem como irá diminuir a proliferação de pernilongos, valorizando a região e seus imóveis. A URQ irá tratar 31,1 bilhões de litros de esgoto por ano, o equivalente a 30% de tudo o que é produzido em Guarulhos, o que impactará positivamente na qualidade de vida do guarulhense e na do rio Tietê”.

Ainda segundo a nota, “a prática esportiva não será prejudicada ao redor do estádio, haja vista que o campo de futebol será mantido, bem como a pista de atletismo. Já a pista de skate será reconstruída com o dobro do tamanho atual e modernizada pela própria Sabesp em 2022. Ainda, a companhia estadual, como contrapartida pela instalação da unidade de recuperação da qualidade da água, promoverá um aporte financeiro à Prefeitura para que esta construa mais um campo de futebol em local ainda a ser definido na Ponte Grande, também no ano que vem”.

Segundo a Prefeitura, o ginásio poliesportivo, as quadras externas e o complexo de atletismo, inclusive a pista, serão preservados.

