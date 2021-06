Vacina contra a covid-19 é liberada para gestantes e puérperas sem comorbidades

18:40:20

Pelo Plano Estadual de Imunização contra a covid-19, a vacinação de gestantes e mulheres até 45 dias após o parto (puérperas) com 18 anos ou mais, sem comorbidades, estava prevista para iniciar no próximo dia 10 nos municípios paulistas, mas Guarulhos vai se antecipar e já abriu nesta terça-feira (8) o cadastro e agendamento para esse público receber a vacina. Para escolher a data, horário e local onde pretende se imunizar, basta acessar o link bit.ly/VacinaGru.

São 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS) polos abastecidas com o imunizante Coronavac para o atendimento de desse público: UBS Ponte Grande, UBS Jardim Vila Galvão, UBS Cecap, UBS Flor da Montanha, UBS Cidade Martins, UBS Continental, UBS Primavera, UBS Recreio São Jorge, UBS Vila Galvão, UBS Jovaia, UBS Marinópolis, UBS Haroldo Veloso, UBS Ponte Alta, UBS Vila Carmela, UBS Cummins, UBS Piratininga, UBS Santo Afonso, UBS Jurema e UBS Marcos Freire.

Outros públicos

No momento, estão aptos a receber a vacina na cidade os trabalhadores da saúde, profissionais das creches e pré-escolas, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente acima de 18 anos, pacientes com problemas renais em diálise com idade igual ou superior a 18 anos, aeroportuários, motoristas e cobradores, transplantados e imunossuprimidos de 18 anos ou mais.

Além disso, podem se vacinar independentemente de cadastro, bastando comparecer à UBS, quem tem idade igual ou maior que 60 anos e cidadãos com síndrome de Down de 18 anos ou mais. As doses para esses demais públicos são disponibilizadas em 66 UBS do município e também no Ambulatório da Criança (Centro).

Documentos

Além de documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de residência, as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da assistência social. Já as demais, ou seja, com síndrome de Down, comorbidades, gestantes, puérperas, transplantados e com problemas renais devem levar a prescrição médica.

