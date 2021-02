Vacinação de idosos com mais de 80 anos e 2ª dose para os acima de 90 ocorre a partir de segunda-feira

17:29:33

Guarulhos abrirá a partir da próxima segunda-feira (1º) dez polos de vacinação contra a Covid-19, com atendimento em sistema drive-thru em todos. Oito deles funcionarão em Unidades Básicas de Saúde (UBS) para imunizar idosos com idade igual ou superior a 80 anos. Já os dois postos instalados no Bosque Maia e no CEU Pimentas aplicarão a segunda dose da Coronavac em pessoas de 90 anos ou mais e também nos profissionais de saúde que tomaram a primeira nesses locais.

Os polos Bosque Maia e CEU Pimentas funcionarão das 9h às 17h. Para tomar a segunda dose nesses locais as pessoas devem, obrigatoriamente, apresentar o comprovante da aplicação da primeira, além de documento de identidade com foto e CPF. Já a imunização dos idosos com 80 anos ou mais será feita das 9h às 16h em oito UBS com a vacina AstraZeneca/Oxford, cujas doses foram disponibilizadas ao município nesta quinta-feira (25). A recomendação é para que esse público leve CPF, cartão SUS, documento com foto e também um comprovante de residência.

UBS em que ocorrerá a imunização contra a Covid-19

UBS Ponte Grande (rua Oswaldo Agostinho, 17, Ponte Grande)

UBS Cecap (rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap)

UBS Morros (rua Delmiro, 299, Jardim dos Afonsos)

UBS Acácio (avenida Silvestre Pires De Freitas, 2.007, Jardim Acácio)

UBS Inocoop (rua Elias Dabarian, 310, Inocoop)

UBS Carmela (avenida Serra da Mantiqueira, 585, Vila Carmela)

UBS Uirapuru (estrada Velha Guarulhos-São Miguel, 992, Jardim Santa Helena)

UBS Jurema (rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações)

