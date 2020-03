//Vacinação de rotina está suspensa até 15 de abril

Share this:

O Ministério da Saúde adiou a vacinação de rotina durante a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, na qual os idosos estão sendo vacinados. Com isso, pais e responsáveis não devem levar as crianças às UBS para vacinar até o dia 15 de abril, exceto para vacinação contra o sarampo. O mesmo vale para as demais populações.

O retorno da vacinação de rotina está previsto para 16 de abril. A medida preventiva foi adotada porque crianças com seus pais e responsáveis podem, muitas vezes, disseminar doenças respiratórias, mesmo não apresentando sintomas. O objetivo é reduzir o contato dessas pessoas com o público de maior risco do novo coronavírus, os idosos. Respeitar as recomendações é respeitar a vida.

