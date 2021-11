Vacinação só não basta e Carnaval no Brasil preocupa, diz diretora da OMS

Ads

A diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde (OMS), a brasileira Mariângela Simão, demostrou preocupação com a realização do Carnaval no Brasil.

Durante o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, Mariângela destacou que na Europa há um novo aumento de casos de Covid-19 e que o vírus continua evoluindo com variantes mais transmissíveis. No entanto, em razão da vacinação, houve uma dissociação entre casos e mortes, pelo fato da vacinação ter reduzido os óbitos decorrentes da doença. Ela lembrou que a imunização reduz as hospitalizações mas não interrompe a transmissão.

Ao avaliar a situação da Covid-19 no Brasil, a diretora-geral afirmou que o programa de vacinação está andando bem. Mas, a partir da situação na Europa se mostrou receosa com o futuro da pandemia no Brasil pelas discussões em curso sobre o carnaval.

“Me preocupa quando vejo no Brasil a discussão sobre o Carnaval. É uma condição extremamente propícia para aumento da transmissão comunitária. Precisamos planejar as ações para 2022”, alertou.

“A ressurgência de casos na Europa após a flexibilização das medidas sociais e de saúde pública é uma realidade inescapável”, disse em entrevista ao jornal Valor Econômico. “Só a vacinação não basta; com certeza diminui hospitalizações e mortes pelo Sars-CoV2, mas não diminui a transmissão a ponto de eliminar a circulação do vírus.”