Variante Delta Provoca Saldão de Ações

A variante delta indica para o mundo que a pandemia do coronavírus ainda não acabou, os reflexos disto também são sentidos na economia. Especialistas do mercado financeiro veem a possibilidade de um novo “saldão” de ações.

O economista e planejador financeiro Thiago Marques do escritório da Plátano Investimentos de São Paulo, cuja a sede fica em são José dos Campos, explana sobre os diversos cenários do momento.

Apesar do momento alarmante, por conta das tensões no Oriente Médio, onde o Talibã ocupou Cabul, capital do Afeganistão, os dados da economia global permanecem positivos. Os EUA são exemplos de retomada das atividades econômica e do emprego. Ao mesmo tempo é o maior país com casos de Covid-19, com 36 milhões de pessoas, em maiores números nos estados com baixas taxas de imunização pela vacina. Já a China renovou os controles de viagens e ampliou as restrições de circulação, sobretudo de passageiros vindos do exterior, diagnosticados com a variante delta. O banco de investimento Goldman Sachs, em nota no começo de agosto, revisou a previsão para o crescimento da economia chinesa, de 8.6% para 8,3%, por conta da nova variante.

O impacto é mundial e afeta a todos, principalmente os setores de consumo cíclico e de commodities, como a indústria do petróleo e minério, ligado diretamente à produção chinesa. Em um pior cenário, se a variante delta ultrapassar a fronteira de controle sanitário, possivelmente novos lockdowns acontecerão pelo mundo, como ocorreu em Melbourne na Austrália, onde a quarentena foi prorrogada.

“Os investidores acabam reconsiderando o medo de novas restrições, lockdowns e um tempo maior para as atividades econômicas retornarem ao nível pré-pandemia. O mercado já reflete o sentimento de aversão ao risco, sobretudo no mercado de ações, há um mês, o IBOV estava em torno de 127 mil pontos e agora está abaixo dos 120 mil pontos”, falou Thiago.

Brasil: Ingredientes Extras

O cenário brasileiro ainda é mais complexo, o fator político contribui fortemente para a instabilidade e volatilidade dos capitais. A desarmonia entre os poderes, as constantes polêmicas do executivo com o legislativo e judiciário, criam um atrito desnecessário, no tocante gera aversão ao risco.

Outro ponto relevante, foi a confirmação da variação mensal do IPCA de 0,96% e de praticamente 9% nos últimos 12 meses. O BACEN agiu de forma eficaz em elevar a taxa de juros básica SELIC para 5,25% ao ano, refletindo uma postura firme em relação à inflação no país. Contudo, num panorama de juros mais expressivos, ativos de renda fixa atrelados tanto ao índice de preços quanto à taxa de juros destacam-se nestes momentos de instabilidade.

“Apesar do cenário de cautela, abriu-se uma janela de oportunidade para comprar diversos papéis descontados, boas empresas geradoras de caixa, com ótimas perspectivas futuras. Não sou especialista em epidemiologia, porém, se a vacinação em massa continuar e as novas variantes estiverem controladas, o cenário brasileiro é muito promissor”, comentou o economista da Plátano.

Saldão

É difícil prever até quando durará esse “saldão” de bons papéis com preço descontado, mas o investidor perspicaz aproveita estas oscilações de mercado para comprar bons ativos a um preço atrativo, ainda que cauteloso.

Até o momento, com os dados apresentados, é praticamente descartado o movimento de mercado ser similar ao que ocorreu no início da pandemia, em 2020 com o “derretimento” da bolsa de valores. – “ A situação agora é outra, existe base de recuperação e a resposta sanitária está em outro patamar. Claro que é necessário estar atento à propagação da variante delta bem como a vacinação em massa”, – afirmou Thiago.

A expectativa futura para o mercado de capitais e da bolsa brasileira (B3) é promissora. Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) demonstram que 88% dos brasileiros ainda utilizam a poupança como sua principal forma de investir, o que abre um leque enorme para o crescimento da renda variável. Segundo a Anbima, os investimentos das pessoas físicas tiveram alta de 6,3% na primeira metade do ano de 2021, chegando ao acumulado de R$4.4 trilhões.

Oportunidades existem mesmo com as diversas variáveis, sejam ela da ordem macroeconômica, política ou mesmo pandêmica.

“Nesta fase é importante estar atento e sempre muito coerente com o perfil de investidor, coeso consigo mesmo sobre os riscos que está disposto a correr. É importante buscar informações sólidas com dados do mercado, evitar a “diquinha do amigo que ganhou dinheiro” e buscar consultoria especializada para garantir rentabilidade e proteção patrimonial”, enfatizou o economista da Plátano.

