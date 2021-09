Vedacit Vôlei Guarulhos e Prefeitura fecham parceria para impulsionar categorias de base

Ads

17:05:35

Na próxima sexta-feira (24), às 16h, no Ginásio da Ponte Grande ocorrerá o evento oficial de assinatura de um convênio entre o Vedacit Vôlei Guarulhos (VVG), por meio da Associação Índios Guaru, e a Secretaria de Esporte e Lazer visando ao aprimoramento das categorias de base de voleibol (masculino e feminino).

O objetivo do acordo é aproveitar a gestão esportiva que tem destacado o Vedacit Vôlei Guarulhos no cenário nacional desde 2018 e oferecer atividades e recursos técnicos para o desenvolvimento do público-alvo. Além disso, a parceria também prevê programas de formação e capacitação de professores de educação física da Prefeitura, tendo como suporte a comissão técnica do time principal do Vedacit Vôlei Guarulhos.

A parceria beneficiará jovens e adolescentes para o ingresso nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17, que a partir de 2022 vestirão a camisa amarela do VVG.

Para o Vedacit será uma grande oportunidade de expandir seus objetivos sociais e esportivos, já que mantém desde sua formação as categorias sub-19 e sub-21. De acordo com o gestor da equipe, Anderson Marsili, “assim como o Vedacit Vôlei Guarulhos ganhou muito com o apoio, agora será a vez de estender isso às demais equipes do município”.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, será uma grande vitória para o vôlei, que poderá contar com um importante apoio para se desenvolver ainda mais. “Essa parceria será de grande contribuição para engrandecer o desenvolvimento das nossas equipes e proporcionar uma continuidade mais sólida para a modalidade no município”, comentou.

ADS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado