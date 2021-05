Veja as datas do auxílio emergencial na terceira semana de maio

Rede Gazeta News Guarulhos

A partir do domingo (16), terá início um novo ciclo de pagamento do auxílio emergencial. Nesta data, vão receber os beneficiários nascidos em janeiro com crédito em conta poupança social digital. O depósito da Caixa Econômica Federal para a conta digital se estende até o dia 16 junho, quando receberão os valores os trabalhadores nascidos em dezembro.

Para o saque em dinheiro, os pagamentos estão previstos para começar no dia 8 de junho e seguem até o dia 8 de julho. E quem faz parte do programa Bolsa Família, por sua vez, começam a receber os recursos no dia 18 de maio e vai até o dia 31 de maio.

Vale destacar que durante o primeiro ciclo de pagamentos houve a antecipação dos créditos, com todos os beneficiários nascidos nos 12 meses do ano realizando as transferências e saques da primeira parcela até o dia 17 de maio. Pelas previsão anterior, a última data de saque seria no dia 4 de junho.

A Caixa orienta os beneficiários com dúvidas sobre o auxílio a ligarem na central telefônica 111, que funciona de segunda-feira a domingo, das 7h às 22h, ou pelo site.

O auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família.

Veja o calendário atual de saque:

