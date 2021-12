Vem Verão: Prado é roteiro imperdível para as férias 2022

Ads

Conhecido como o Caribe brasileiro, o município baiano de Prado ostenta 84 quilômetros de faixa litorânea, uma excelente opção de roteiro para os turistas de todas as idades e estilos de vida na estação mais quente do ano. As praias com águas cristalinas, calmas e mornas de tons de azul e verde são emolduradas por coqueirais, areias finas, falésias coloridas e riachos.

Mas Prado não é apenas praias. O centro da cidade surpreende com um preservado casario do século 19 em meio a ruas de paralelepípedo. São dezenas de casinhas geminadas coloridas, que abrigam residências e, no caso do Beco das Garrafas, os melhores restaurantes de frutos do mar da região, a gastronomia, aliás, é um dos pontos fortes de local. A paisagem interiorana de calmaria e tranquilidade atrai os visitantes para relaxar e curtir as férias com a família em paz e perto da natureza.

Quem escolher Prado como destino para as férias de verão tem outras opções de passeios como o Parque Nacional do Descobrimento, que ocupa mais de 50% do território do município e é rico em diversidade da fauna e flora. A pedida é fazer longas caminhadas em meio à natureza, conhecer plantas nativas e raras da região e encontrar espécies em extinção, como o Pau-Brasil e o Jacarandá da Bahia.

O Parque Nacional Monte Pascoal reserva uma viagem no tempo, pois essa foi a primeira porção de terra do Brasil avistada pelos navegadores portugueses. Além da trilha principal, é possível percorrer as trilhas de Jendiba e da Arruda, assim como do Jequitibá e do Lugar Sagrado. As visitas são coordenadas pelos Índios Pataxós que habitam o local.

As praias

Os 84 quilômetros de litoral são o cartão-postal de Prado e convida os turistas a conhecer a variedade de praias. Mas um tesouro escondido é a Praia de Japara Grande. O encontro do rio com o mar forma piscinas naturais. A Praia do Tororão, por sua vez, fica a 18 quilômetros do centro de Prado e é famosa pela cascata de água doce, encantando a todos com o visual paradisíaco das falésias.

Já o contraste do rio com o mar deixa a Praia da Paixão ainda mais charmosa. Apaixonante, oferece boa infraestrutura e várias cabanas. A Praia do Farol fica apenas 5 quilômetros do centro de Prado, tem área de camping. O cenário é espetacular visto do mirante.

A Praia de Novo Prado tem fácil acesso ao centro da cidade, boa estrutura com barracas, sendo ideal para diversão com a família ou com os amigos. A Praia do Centro é muito movimentada por causa das diversas barracas que oferecem gastronomia variada, muita música e animação.

Por fim, a Praia do Coqueiral, emoldurada pelo extenso coqueiral, bem perto do centro e dos melhores restaurantes, e a Praia de Guaratiba com pesca nas lagoas e ambiente para caminhadas ao longo da orla.

Onde Ficar em Prado

A Pousada Casa de Maria é uma das melhores opções de hospedagem para o turista que viaja para Prado. O estabelecimento possui arquitetura rústica e, ao mesmo tempo, contemporânea, e fica a 250 metros da praia de Novo Prado e a 600 metros do centro da cidade. Oferece 24 apartamentos, todos devidamente equipados com ar-condicionado, Smart TV, frigobar livre, ventilador de teto e cofre digital, além dos itens do banheiro como amenities, secador de cabelo e espelho de aumento flexível.

Na área de lazer, a pousada oferece espaço para massagem, piscina, sauna, e um aconchegante bar e restaurante. A Casa de Maria é um estabelecimento Pet Friendly e sustentável. “Queremos promover um turismo de experiência e proporcionar vivências únicas aos nossos visitantes”, afirma Maria Venturelli, proprietária da pousada.