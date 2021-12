Vencedores do Prêmio Nobel da Paz enfatizam o papel do jornalismo no combate ao autoritarismo

Ads

Dois ícones globais da liberdade de imprensa aceitaram o Prêmio Nobel da Paz em Oslo, Noruega, marcando a primeira vez desde 1936 que jornalistas foram reconhecidos com o prêmio de maior prestígio do mundo.

Ressaltando a importância do jornalismo no combate ao autoritarismo e outras tendências destrutivas, o Comitê do Nobel homenageou Maria Ressa, cofundadora e editora do site de notícias filipino independente Rappler, e Dmitry Muratov, editor-chefe de longa data do Novaya Gazeta, um jornal independente na Rússia.

Tanto os laureados quanto seus colegas foram sujeitos a assédio, intimidação e violência por seu trabalho, expondo injustiças e abusos nos níveis mais altos.

Em seu discurso de aceitação, Ressa, uma ex-vencedora do principal prêmio internacional do ICFJ , observou que ela era apenas a 18ª mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ela disse que as jornalistas estão “no epicentro do risco” e acrescentou: “Esta pandemia de misoginia e ódio precisa ser combatida agora”.

Ressa observou que, ao aceitar o prêmio, ela representa qualquer jornalista “que é forçado a se sacrificar tanto para se manter firme, para permanecer fiel aos nossos valores e missão: levar a verdade a você e responsabilizar o poder”. Ela citou uma longa lista de jornalistas que foram mortos, presos ou perseguidos por seu trabalho, de Malta à Arábia Saudita e Hong Kong.

Ressa criticou duramente as empresas de mídia social por ganhar dinheiro alimentando a violência e o ódio, citando o Facebook como o maior distribuidor mundial de notícias e também de desinformação. “Essas corporações destrutivas desviaram dinheiro de grupos de notícias e agora representam uma ameaça fundamental aos mercados e às eleições.”

Ela pediu a regulamentação do que chamou de “a economia da vigilância que lucra com o ódio e as mentiras” e pediu aos EUA que “reformassem ou revogassem a seção 230, a lei que trata as plataformas de mídia social como serviços públicos”.

Ressa, repórter de longa data da CNN, também disse que o jornalismo deve ser reconstruído para o século 21, com ecossistemas de informação baseados em fatos. “Precisamos ajudar o jornalismo independente a sobreviver, primeiro dando maior proteção aos jornalistas e nos levantando contra os Estados que têm como alvo os jornalistas.”

Em seu discurso de aceitação, Muratov disse que o jornalismo na Rússia está “passando por um vale escuro. Mais de cem jornalistas, meios de comunicação, defensores dos direitos humanos e ONGs foram recentemente rotulados como ‘agentes estrangeiros’. Na Rússia, isso significa ‘inimigos do povo’. Muitos de nossos colegas perderam seus empregos. Alguns têm que deixar o país. Alguns são privados da oportunidade de viver uma vida normal por um período desconhecido de tempo. Talvez para sempre. ”

Afirmando que a tortura é o crime mais grave contra a humanidade, Muratov anunciou planos para um tribunal internacional contra a tortura. Ele disse que coletaria informações sobre tortura em diferentes partes do mundo e identificaria as autoridades responsáveis ​​pela tortura. Ele disse que a iniciativa dependeria de jornalistas investigativos de todo o mundo.

“Ouvimos cada vez mais falar sobre tortura de condenados e detidos. As pessoas estão sendo torturadas até o limite, para tornar a pena de prisão ainda mais brutal. Isso é bárbaro. ”

Este ano, o ICFJ trabalhou com Ressa e Rappler para publicar um estudo de caso de big data que detalhou a intensidade e ferocidade da violência online contra Ressa durante um período de cinco anos. A pesquisa encontrou evidências de que alguns dos ataques a Ressa são coordenados ou orquestrados – uma marca registrada das campanhas de desinformação lideradas pelo estado.

Ressa também é alvo de diversos processos que visam silenciar ela e seus colegas. Ela enfrenta a perspectiva de décadas atrás das grades se for condenada em todas as acusações . O ICFJ e a #HoldTheLine Coalition continuam a exigir que essas acusações espúrias sejam retiradas. O ICFJ co-lidera a coalizão, um grupo de mais de 80 grupos que defendem Ressa e a liberdade de imprensa nas Filipinas, ao lado do Comitê para a Proteção de Jornalistas (CPJ) e Repórteres Sem Fronteiras (RSF). Ressa agradeceu à Coalizão, bem como a todos os grupos de direitos humanos “que nos ajudam a brilhar a luz”.