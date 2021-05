Verificar sua qualificação para anúncios in-stream

Rede Gazeta News Guarulhos

12:44:01

Para saber se você pode usar anúncios in-stream em seus vídeos, verifique a qualificação da sua Página no Estúdio de Criação . Os anúncios in-stream também estão disponíveis somente para as Páginas que publicam vídeos em determinados idiomas e países. Para conferir a lista de disponibilidade de países e idiomas, clique aqui .

Antes de começar

Você deve ser aprovado e permanecer em conformidade com as Políticas de Monetização para Parceiros do Facebook.

Você deve ter pelo menos 18 anos de idade.

Você deve residir em um país qualificado para anúncios in-stream.

Requisitos de qualificação para vídeo sob demanda

Dez mil seguidores

600 mil minutos visualizados nos últimos 60 dias. Isso pode incluir vídeos ao vivo, vídeos ao vivo anteriores ou vídeos sob demanda. No entanto, não inclui minutos visualizados em publicação cruzada, publicação turbinada ou tempo de visualização pago.

A Página tem pelo menos cinco vídeos ativos. Os vídeos podem ser vídeos ao vivo anteriores ou sob demanda, mas excluindo-se vídeos ativos com publicação cruzada.

Requisitos adicionais para vídeos ao vivo

Pelo menos 60 mil minutos dos 600 mil minutos totais visualizados nos últimos 60 dias devem incluir minutos visualizados de vídeos ao vivo.

Verificar a qualificação para monetização

Acesse o Estúdio de Criação . Clique em Monetização > Problemas relacionados a políticas no menu à esquerda para analisar o status de monetização da Página.

Como verificar a sua qualificação e começar a usar os anúncios in-stream

Quando cumprir os requisitos de qualificação acima, siga as etapas abaixo para começar a usar os anúncios in-stream:

Acesse o Estúdio de Criação . Clique em Monetização à esquerda do menu para analisar o status de qualificação dos anúncios in-stream da sua Página para o Live. Caso se qualifique, clique em Configurar. Selecione a sua Página. Analise os Termos e Condições e clique em Aceitar os Termos. Configure a sua conta de pagamento. Envie a sua Página para análise.

O Facebook analisará a sua Página para garantir que ela cumpre as Políticas de Monetização para Parceiros e os requisitos para anúncios in-stream. Quando o processo de análise for concluído, você receberá uma notificação por email e no Estúdio de Criação. Se a sua Página não foi aprovada, confira as Políticas de Monetização para Parceiros e as Melhores práticas para a qualificação de anúncios in-stream e tente novamente.

Observação para jogadores: dependendo dos seus requisitos para streams de jogos ao vivo, o processo de integração pode ser diferente do listado acima.

Observação: embora a monetização in-stream ofereça suporte a conteúdo com menos de três minutos de duração, os requisitos para publicar conteúdo de vídeo de três minutos devem ser atendidos para incluir anúncios in-stream em seus vídeos.

Se você já tiver configurado anúncios in-stream e estiver com problemas, fale conosco .

Compartilhe isso: Twitter

Facebook