Via Dutra será interditada na madrugada de sábado para domingo

Para dar andamento à obra do corredor de ônibus na avenida Santos Dumont, a Secretaria de Obras de Guarulhos, com apoio da CCR Nova Dutra e da Polícia Rodoviária Federal, interditará as pistas marginais e centrais em ambos os sentidos da rodovia Presidente Dutra às 23h59 de (26) e novamente às 2h da madrugada de (27) no km 216 + 900, em Cumbica. Cada interdição deve durar aproximadamente 30 minutos.

Rota alternativa

Para orientar os motoristas foram instaladas sinalização de solo, placas noturnas (placas refletivas, entre outras) indicando a rota alternativa, conforme segue:

O motorista que trafega pela rodovia no sentido Rio poderá seguir viagem pela saída 218, entrar na avenida Santos Dumont, seguir em frente e fazer o retorno à esquerda na própria avenida, seguindo até a rua Manuel Vitorino, onde deverá entrar à direita para acessar a rodovia no mesmo sentido.

Já o motorista que trafega pela rodovia sentido São Paulo poderá seguir pela saída 216, entrar à direita na avenida Santos Dumont, fazer o retorno à esquerda na própria

avenida e seguir até a saída à direita para a rodovia no mesmo sentido.

Informações sobre as condições de tráfego na Dutra podem ser obtidas sintonizando a rádio CCRFM 107,5 NovaDutra.

