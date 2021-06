Três helicópteros também foram acionados para averiguar a denúncia. As informações foram recebidas pelo serviço de inteligência. Informações preliminares apontam que um morador da região teria dito que a Lázaro passou a noite em uma área urbana do bairro e entrou na mata pela manhã.

As polícias do Distrito Federal, de Goiás e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entram no 9° dia de caçada a Lázaro Barbosa, 32 anos. O homem é acusado de matar uma família no Incra 9, na quarta-feira da semana passada (9/6), e espalhar terror nas zonas rurais do DF e do Entorno. Ele fez chacareiros reféns, trocou tiro com um caseiro e com a polícia, mas segue foragido.

mETROPOLE