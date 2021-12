Vídeo de pastor jogando dólares em festa revolta evangélicos

Ads

O momento de ostentação da família Alencar nos EUA causou muita revolta na comunidade evangélica brasileira.

O Natal da família Alencar causou revolta entre os internautas e muitas críticas na web. No vídeo que circula na internet, ao que parece, é o pastor Jabes Alencar que surge jogando dólares para os familiares.

A brincadeira aconteceu na Ceia de Natal, no último dia 24 dezembro, na residência da família nos Estados Unidos.

Nas imagens, é possível ver que o “pastor” que está no andar superior da casa arremessa dezenas de notas de dólares para os parentes que estão na parte inferior do imóvel.

Algumas pessoas brincam chamando o religioso de “Sílvio Santos”, enquanto outros fazem a festa pegando o dinheiro.

O vídeo causou uma repercussão muito negativa para os religiosos, que durante muito tempo comandaram a Assembleia de Deus Bom Retiro, atualmente presidida pelo bispo Samuel Ferreira.

“Joga esse dinheiro aqui pra ajudar a Bahia que estamos de baixo de água”, escreveu um seguidor.

“É isso que esses “pastores” fazem com o dízimo e as ofertas dos fiéis. Ao invés de gastarem com os pobres e necessitados eles esbanjam em suas mansões. Esse tipo de gente servem ao dinheiro e não a Deus”, escreveu outro.