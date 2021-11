VÍDEO: Lava do vulcão das Canárias invade praia após cair de penhasco

Ads

16:51:23

Ativo há quase dois meses, o vulcão Cumbre Vieja, localizado nas Ilhas Canárias, está com sua força explosiva em ascensão. Na última terça-feira (9), um drone do governo da ilha conseguiu registrar a lava do vulcão avançando em direção à praia após cair de um penhasco.

A erupção do vulcão já destruiu mais de duas mil casas e cerca de sete mil moradores precisaram ser deslocados pelos serviços de emergência, segundo informações da IstoÉ.

Nesta quarta-feira (10), o Cumbre Vieja mostrou sua força novamente e cinzas do vulcão cobriram telhados de hotéis à beira-mar em La Palma, na Espanha.

Assista o vídeo da lava do vulcão invadindo a praia:

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, pode durar quase três meses, informou o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias. O cálculo da instituição prevê que a atividade do vulcão pode permanecer entre 24 e 84 dias, com média geométrica de cerca de 55 dias.

ADS

A primeira erupção registrada em La Palma foi em 1430, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional Espanhol.