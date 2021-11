VÍDEO: Profecia diz que virá “algo catastrófico sobre o Brasil” nos próximos dias

Ads

A Missionária Cristina Maranhão, esteve pregando no congresso das Mulheres Assembleianas, na linda cidade de Paraupebas, uma das maiores igrejas do Pará. E durante a ministração da Palavra de Deus, ela trouxe uma forte profecia para Igreja, sobre as coisas futuras que irão acontecer em 2022.

“Haverá um tremendo reboliço que Deus vai enviar nos quatro cantos. Deus vai balançar as estruturas de muita gente deste país, da América do Norte. Deus vai balançar, porque do jeito que está não vai ficar! Ou se conserta ou morre! Tempo de conserto, tempo de ajuste, tempo de peneira de Deus, tempo de Deus filtrar, quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. A igreja tem que seguir caminhando! Algo catastrófico que nunca houve neste país chamado república federativa do Brasil, que nunca aconteceu na história deste país! Ou entra pelo caminho, pela vereda ou então desce!” Aleluia! Afirmou a Missionária Cristina Maranhão.

A Miss. Cristina é conhecida no Brasil inteiro por profecias como foi o caso da China, em que ela afirmou há anos atrás que deu ia mexer na China, e em outros países, e também sobre a morte de muitos pastores e nomes conhecidos do meio evangélico Assembleiano.

Cristina é membro da Assembleia de Deus ministério de Perus em São Paulo, está debaixo da cobertura espiritual do nobre Pastor Elias Cardoso, o qual ainda prega a Sã Doutrina.