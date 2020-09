Vila Nova derrota Imperatriz pela Série C do Campeonato Brasileiro

Partida foi marcada por três belos gols da equipe da casa

06:17:27

O Vila Nova chegou à terceira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro ao passar pelo Imperatriz por 3 a 0, na partida que fechou a 7ª rodada da competição. Com o resultado, o Tigrão é o novo vice-líder do Grupo A, com 12 pontos conquistados. Já o Cavalo de Aço permanece na lanterna, com apenas um ponto.