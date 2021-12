Vitórias de Atlético-GO e Santos embolam briga por Libertadores

Ads

08:05:20

Goianos derrubam Inter no Beira-Rio e paulistas batem Flamengo no RJ

A disputa por vagas na fase preliminar da Libertadores ficou ainda mais embolada após os resultados desta segunda-feira (6). No complemento da 37ª rodada, o Atlético-GO venceu o confronto direto contra o Internacional, por 2 a 1 no Beira-Rio, enquanto o Santos derrotou o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã. Goianos e paulistas nutrem chances de entrar no G8.

No Rio de Janeiro, as duas equipes tiveram oportunidades de abrir o placar no primeiro tempo, mas os goleiros João Paulo e Hugo Souza evitaram que as redes balançassem. O Rubro-Negro ainda teve um gol do atacante Pedro anulado, aos 28 minutos, após intervenção do árbitro de vídeo (VAR), que viu impedimento do lateral Matheuzinho na origem da jogada.

ADS

Na etapa final, o VAR foi novamente decisivo, validando o gol de Marcos Leonardo, aos 11 minutos, que havia sido anulado sob alegação de impedimento do atacante santista. Aos 18, o zagueiro Kayky fez pênalti em Vitinho, mas o também atacante Gabriel desperdiçou a chance do empate, acertando a trave. Os anfitriões pressionaram, sem êxito, irritando os mais de 40 mil torcedores presentes no Maracanã.

O Santos foi a 49 pontos, na 11ª posição, um ponto atrás do América-MG, oitavo colocado e último time na zona de classificação à pré-Libertadores. O Peixe precisa ganhar do Cuiabá nesta quinta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, além de torcer por outros resultados para se garantir no principal torneio do continente. O Flamengo segue com 71 pontos, já com o vice-campeonato assegurado.

Em Porto Alegre, o goleiro Marcelo Lomba salvou o Inter em finalizações perigosas do meia Rickson e do atacante Montenegro, enquanto o travessão evitou o gol do volante Baralhas. Isso tudo nos primeiros 25 minutos de bola rolando. Apesar da pressão do Atlético-GO, o Colorado foi quem saiu na frente. Aos 32 minutos, o atacante Yuri Alberto completou, de peito, um cruzamento da esquerda e voltou balançar as redes após sete rodadas.

A reação dos goianos não tardou. Aos 44, Baralhas acertou uma bomba no ângulo, da intermediária, para empatar. Dois minutos depois, o atacante Janderson recebeu um cruzamento rasteiro do lateral Arnaldo pela direita e virou o marcador. Na etapa final, o Dragão neutralizou o Inter, que encontrou dificuldades para armar lances de perigo e o placar não se alterou mais. A torcida da casa vaiou a equipe após o apito final no Beira-Rio.

Os goianos assumiram o nono lugar, com os mesmos 50 pontos do América-MG, superados pelo saldo de gols. Os gaúchos, com 48 pontos, desceram para a 12ª posição e precisam de uma combinação de resultados para conseguirem vaga na Libertadores. Na quinta, às 21h30, o Atlético-GO recebe o Flamengo no Antônio Accioly, em Goiânia, enquanto o Inter visita o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).