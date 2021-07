Ads

O novo reencontro de Neymar e Bruna Marquezine apontado pelo colunista Leo Dias movimentou os fãs que torcem pela reconciliação do ex-casal. Solteira após o término com Enzo Celulari, a atriz voltou a ser citada por fãs em um post cifrado postado pelo perfil “Gossip do Dia”: nele, era apontado que uma atriz e um jogador estariam se reaproximando por intermédio da irmã do atleta.

A postagem menciona ainda que eles marcaram presença em uma comemoração pós-jogo, tal qual a realizada por Gabriel David, e teriam deixado o local com a irmã do jogador e seu namorado. “Ao contrário do que estava rolando nos noticiários, os quatro estavam juntos em uma festa pós-final de jogo”, indicava.

Nos comentários, dezenas de fãs apontaram semelhanças entre as declarações e a história de Neymar e Bruna Marquezine, como a declaração de que a artista havia dito que “nunca faltou amor” no relacionamento. “Bruna falou isso para Gio na entrevista”, recordou uma sobre um papo de Marquezine com Giovanna Ewbank. Em vídeo sobre as idas e voltas com Neymar, Bruna havia afirmado: “Nunca faltou amor. Acho que isso fez com que a gente voltasse um para a vida do outro. Mas é um relacionamento que não é fácil”.

Outros não esconderam a torcida por uma reconciliação. “Deus, eu rezo pra que seja a Bruna e o Ney porque olha eu nunca superei”, admitiu uma. “Brumar está vivo!”, cogitou outra. “Deus me perdoe e meu bom senso também, mas se for Brumar, eu surto de shippar”, ponderou outra. Confira abaixo o post!

Recorde linha do tempo de Bruna e Neymar

Os primeiros rumores da relação de Bruna e Neymar começaram em 2012, quando ela tinha 17, estava no ar como Lurdinha em “Salve Jorge”, e ele, 21 e ainda jogava no Santos. A relação veio a público no Carnaval de 2013.

Contratado pelo Barcelona, Neymar passou a morar na Espanha no mesmo ano e o relacionamento passou a ser à distância. “A distância é difícil no começo do namoro. Mas com a gente sempre foi assim. Santos e Rio de Janeiro também são distantes. Agora a distância aumentou ainda mais. Estou com muitas saudades”, afirmou ele no “Domingão do Faustão” quando ainda estavam juntos. O primeiro término foi em fevereiro de 2014, mas durou pouco tempo.

Em março de 2014, eles estavam juntos de novo, mas se separaram cinco meses depois, em agosto. Após férias em Ibiza, ela voltou ao Brasil e confirmou a separação. Em 2015, viveu um romance com Marlon Teixeira. Quando a relação terminou, Bruna e Neymar se reaproximaram pela terceira vez: em maio de 2016, foram clicados juntos na época dos Jogos Olímpicos e em dezembro confirmou a reconciliação.

A terceira separação aconteceu em 2017, ano que ele entrou para o Paris Saint-Germain. Até que em outubro do mesmo ano, Bruna e Neymar foram vistos juntos no casamento de Marina Ruy Barbosa. Os rumores de reconciliação ficaram em alta até o Réveillon em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, quando oficializaram a quarta reaproximação amorosa.

De janeiro a outubro de 2018, eles ficaram juntos e a atriz até passou uma temporada na França. Mas ao voltar ao Brasil, confirmou que eles não estavam mais juntos. “Foi uma decisão que partiu dele, mas existe muito respeito, muito carinho. Por ele e por tudo que a gente viveu”, afirmou.

