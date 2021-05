WhatsApp Pay: Facebook incentiva adesão de bancos e remunera cada transação

Rede Gazeta News Guarulhos

Nesta semana, o Facebook liberou o WhatsApp Pay, função que permite realizar pagamentos pelo aplicativo de mensagens. Para incentivar a adesão de bancos, a empresa está pagando uma taxa para cada transação feita por meio da nova ferramenta.

A remuneração acontece tanto para as instituições de onde o dinheiro foi remetido quanto para os bancos destinatários

O incentivo faz parte da estratégia de Mark Zuckerberg para atrair mais usuários ao WhatsApp Pay, à medida que mais instituições financeiras passam a fazer parte do ecossissistema de pagamentos.

Pagamentos e transferências podem ser realizadas via WhatApp.

Crédito: Reprodução/WhatsApp

Os valores pagos pelo Facebook não foram divulgados, mas eles variam segundo acordos feitos entre as operadoras dos cartões e os bancos.

Algumas instituições recebem uma porcentagem pelo valor transferido, outras podem optar por receber um valor fixo.

Como as transações estão habilitadas somente de pessoa para pessoa, o investimento do Facebook terá retorno apenas no longo prazo, quando o Banco Central autorizar compras pelo sistema e cadastramento de cartões de crédito diretamente na plataforma. Assim, o Facebook poderá receber uma taxa de lojistas que optarem por utilizarem o serviço do WhatsApp Pay.

