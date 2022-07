Yasmin Brunet detona Jade Picon em live: ‘O nível da pessoa’

Ads

Yasmin Brunet e Jade Picon já davam indícios de que os laços estavam cortados desde os boatos de que a ex-‘BBB’ teria vivido um affair com Gabriel Medina. Agora, a confusão ganha um novo capítulo. Saiba mais!

© Reprodução, Instagram

Yasmin Brunet e Jade Picon parecem ter cortado relações desde os boatos de que a ex-“BBB” teria ficado com Gabriel Medina, de quem a modelo se separou neste ano. Na época, a filha de Luiza Brunet deixou de seguir a jovem nas redes sociais, atitude que foi sumariamente retribuída. Nesta quinta-feira (02), a rixa ganhou um novo capítulo.

Yasmin participava de uma live da influencer Valentina Drummond quando recebeu um ataque de um fã da famosa. “Yasmin, você tem uma inveja da Jade Picon“, disparou uma internauta. O comentário chamou a atenção da anfitriã, que, segundos depois, fez questão de retrucar: “A Yasmin não tem inveja não, hein? Uma pessoa dessas precisa ter inveja de alguém?”.

Yasmin sorriu e rebateu: “Você sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo é biscoiteira, todo mundo é recalcada, todo mundo é o caralh* a quatro”, frisou. Assista!

GABRIEL MEDINA FALA SOBRE FASE DIFÍCIL APÓS SEPARAÇÃO DE YASMIN BRUNET

Em uma entrevista recente ao “Esporte Espetacular”, Gabriel Medina falou do momento conturbado da vida pessoal, do fim do relacionamento com Yasmin Brunet e da relação com sua mãe e com seu padrasto.

“Estou melhor. Fico feliz de estar me reencontrando. Aprendi bastante durante esse tempo em que me afastei das competições, e eu sinto que estou 100%. Por isso, estou anunciando a minha volta. Estou animado, com saudades de competir, de viajar, naquele ambiente em que vejo todos os meus amigos”, garante.