Youtube: aumentar a renda dos criadores de conteúdo é o principal objetivo

Para 2021, os objetivos da plataforma são “aumentar a receita do criador de conteúdo, cumprir nossas responsabilidades, ajudar as pessoas a aprender novas habilidades e construir o YouTube do futuro. Também temos o compromisso de trabalhar com governos de todo o mundo à medida que enfrentamos questões regulamentares cada vez mais complicadas”. Para os criadores de conteúdo, a executiva promete mais transparência nas políticas, mais estratégias de incentivo ao sucesso e novas formas de geração de renda para os canais, citando como exemplo recursos adicionais criados no passado. Segundo Wojcicki, “ano passado, o número de canais gerando grande parte da receita pelo Super Chat, Super Stickers ou Clube de Canais no YouTube triplicou”. Responsabilidade com a sociedade Ela lembra que o YouTube tem a responsabilidade “de remover o conteúdo que os especialistas dizem que pode levar a danos no mundo real, recomendar conteúdo confiável, reduzir as visualizações de conteúdos duvidosos e recompensar os criadores que atendem aos nossos requisitos rígidos para monetização”.

Lembrando do trabalho para “ajudar a conectar as pessoas a informações confiáveis sobre a COVID-19”, ela afirma que o foco atual é a vacinação: “Em outubro, aumentamos nossos esforços para remover conteúdo que inclua afirmações sobre as vacinas para a COVID-19 que sejam contrárias ao consenso de especialistas de autoridades locais de saúde. Também adicionamos um alerta apontando para fontes confiáveis na nossa página inicial e nos vídeos e pesquisas sobre vacinas”, diz.

“Também vamos ampliar nossos esforços para tornar as informações sobre saúde mais acessíveis e compreensíveis e, assim, melhorar a saúde dos usuários em todo o mundo. Trabalharemos para ajudar a fazer uma ponte entre o sistema de saúde e as pessoas que buscam informações sobre saúde, além de manter os médicos no centro da administração da saúde”, promete.