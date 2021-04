YouTube remove mais 4 vídeos de Bolsonaro por desinformação sobre Covid-19

Rede Gazeta News Guarulhos

O YouTube removeu nesta sexta-feira, 23, mais quatro vídeos do canal oficial do presidente Jair Bolsonaro na plataforma “por violação das políticas de desinformação médica sobre a Covid”.

Na última segunda, uma das tradicionais lives de quinta de Bolsonaro já tinha sido tirada do ar pelo esse motivo. Com isso, já seriam 5 violações em menos de uma semana, o que, segundo a política de uso da plataforma, poderia resultar em suspensão, mas o YouTube explicou que não tomou a medida porque existe um “período de carência”, uma vez que as regras sobre conteúdo com desinformação sobre a Covid na plataforma foram atualizadas recentemente. Com isso, o canal de Jair Bolsonaro foi advertido e deve redobrar a atenção.

Nesta sexta, foram derrubados os vídeos de 9 de julho de 2020, 26 de novembro de 2020, 10 de dezembro e 11 de fevereiro de 2021. Na segunda, saiu do ar o de 14 de janeiro de 2021. Nessas lives, o presidente defendeu o uso de hidroxicloroquina e ivermectina para o tratamento da Covid-19. Esses remédios não têm comprovação médica para combater a doença.

